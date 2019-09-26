Женщина-полицейский из Нижнего Тагила стала одним из лучших участковых области
В ГУ МВД России по Свердловской области завершился 1 этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». В тройку лидеров вышла старший лейтенант из Нижнего Тагила Елена Татаурова, сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
По информации Горелых, Елена Татаурова набрала 289 голосов. В МВД она трудится с 2012 года, а сейчас на её участке проживает более 2 тысяч человек. Только в 2019 году при участии девушки раскрыто 15 преступлений, среди которых убийство женщины в посёлке Горноуральский.
Всего в 1 этапе конкурса принимало участие 37 участковых, но больше тагильчанки голосов набрали только двое: участковый уполномоченный Ирбита Андрей Шадрин и полицейский из Верхней Салды Иван Степных.
С 11 по 20 сентября на сайте ГУ МВД России по Свердловской области проходило онлайн голосование, где любой житель региона мог поддержать своего кандидата. Во втором туре, который пройдет с 7 по 16 октября будут представлены 12 кандидатов, победитель которого представит Свердловскую область на завершающем этапе голосования за лучшего участкового страны в 2019 году на сайте МВД России.