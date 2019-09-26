Женщина-полицейский из Нижнего Тагила стала одним из лучших участковых области

По информации Горелых, Елена Татаурова набрала 289 голосов. В МВД она трудится с 2012 года, а сейчас на её участке проживает более 2 тысяч человек. Только в 2019 году при участии девушки раскрыто 15 преступлений, среди которых убийство женщины в посёлке Горноуральский.

Всего в 1 этапе конкурса принимало участие 37 участковых, но больше тагильчанки голосов набрали только двое: участковый уполномоченный Ирбита Андрей Шадрин и полицейский из Верхней Салды Иван Степных.