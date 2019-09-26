Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу

На своей странице в соцсети Крамник написал, что «Известия» не продлили с ним контракт, и из-за этого он остался без работы. С его слов, главный редактор предложила ему «посидеть дома». При этом журналисту заблокировали доступ к сайту. Кроме того, он отметил, что его страницу в соцсети пытались взломать, а в редакции сейчас «идут разборки» касательно его дальнейшей работы в издании.