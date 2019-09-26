Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
Сегодня, 15:00ОбществоФото: Скриншот видео "Историческая перспектива"
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После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы. Он сообщил телеканалу «Дождь», что ему заблокировали пропуск в редакцию.
На своей странице в соцсети Крамник написал, что «Известия» не продлили с ним контракт, и из-за этого он остался без работы. С его слов, главный редактор предложила ему «посидеть дома». При этом журналисту заблокировали доступ к сайту. Кроме того, он отметил, что его страницу в соцсети пытались взломать, а в редакции сейчас «идут разборки» касательно его дальнейшей работы в издании.
«Известия» опубликовали материал «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны» 24 сентября, однако через несколько часов публикация была снята. Материал был посвящен интервью Шойгу изданию «Московский комсомолец», Крамник, говоря о работе министра, отметил, что «вряд ли корректно» связывать восстановление российской армии с Шойгу.
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