Известная певица из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера

Солистка «АлоэВера» Вера Мусаелян из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера Илью Яшина, об это она написала в своем Instagram.

Отмечается, что девушка устроила девичник в клубе «Москва». Во время проведения мероприятия она давала свой концерт. Её будущий муж, которому невеста запретила посещать мероприятие, проник на праздник, надев кепку сотрудника полиции. Если это первый и последний девичник в моей жизни - то я ни о чем не жалею! Это был лучший праздник, который только можно себе представить! пишет Вера в Instagram. Photo: Instagram Веры Мусаелян Напомним, летом молодоженов из Нижнего Тагила во время проведения свадебной церемонии снимал телеканал «Пятница». Молодожены из Нижнего Тагила сыграют свадьбу в реалити-шоу на канале «Пятница»

