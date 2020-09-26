Известная певица из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера

Отмечается, что девушка устроила девичник в клубе «Москва». Во время проведения мероприятия она давала свой концерт. Её будущий муж, которому невеста запретила посещать мероприятие, проник на праздник, надев кепку сотрудника полиции.
Если это первый и последний девичник в моей жизни - то я ни о чем не жалею! Это был лучший праздник, который только можно себе представить! пишет Вера в Instagram.
Напомним, летом молодоженов из Нижнего Тагила во время проведения свадебной церемонии снимал телеканал «Пятница».