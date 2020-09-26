Известная певица из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера

Известная певица из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера

Сегодня, 18:24ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Солистка «АлоэВера» Вера Мусаелян из Нижнего Тагила вышла замуж за оппозиционера Илью Яшина, об это она написала в своем Instagram.

Отмечается, что девушка устроила девичник в клубе «Москва». Во время проведения мероприятия она давала свой концерт. Её будущий муж, которому невеста запретила посещать мероприятие, проник на праздник, надев кепку сотрудника полиции.

Если это первый и последний девичник в моей жизни - то я ни о чем не жалею! Это был лучший праздник, который только можно себе представить! пишет Вера в Instagram.

Photo:Instagram Веры Мусаелян

Напомним, летом молодоженов из Нижнего Тагила во время проведения свадебной церемонии снимал телеканал «Пятница».

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