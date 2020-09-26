Работник УВЗ подарил Якубовичу модель «Арматы»

Работник УВЗ подарил Якубовичу модель «Арматы»

Сегодня, 13:39ОбществоPhoto: скриншот с эфира игры "Поле чудес"
Сотрудник «Уралвагонзавода» Михаил Бегман стал участником телеигры «Поле чудес» на Первом канале.

Выпуск был посвящен Дню машиностроителя, он вышел в эфир 25 сентября.

По традиции игры, ведущему Леониду Якубовичу участники дарят подарки.

Михаил Бегман для этого выбрал модель танка Т-14 «Армата», которую и вручил шоумену.

Кроме того, был подготовлен музыкальный сюрприз. Песню о значке «Уралвагонзавода» участник исполнил вместе с коллегами по работе Леонидом Белкиным и Андреем Малько.

Напомним, два хореографа из Нижнего Тагила приняли участие в фестивале «Таврида — АРТ». Он проходил в Крыму со 2 по 6 сентября.

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