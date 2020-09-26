Некоторым знакам зодиака могут преподнести приятный сюрприз 27 сентября

Водолей

День обещает быть интересным. Возможны неожиданные деловые предложения оттуда, откуда вы их не ждали. После обеда возможны командировки или поездки, которые принесут долгосрочных деловых партнеров. Вечер лучше провести в компании близких друзей или запланировать романтический ужин. В отношениях со второй половинкой не всё так просто, как вам бы хотелось. Может быть поставлен ультиматум, который заставит вас сомневаться в целесообразности продолжения союза. Постарайтесь не торопиться с решением.