Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге попросился домой

Адвокаты Васильева подали апелляцию, в которой просят освободить его из СИЗО и назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.
Причиной для подачи апелляции стало то, что Васильев начал выплачивать деньги потерпевшим, на данный момент выплачено по 300 тысяч рублей семьям двух погибших. Кроме того, ни от кого не поступало заявлений об угрозах жизни или здоровья.
Напомним, ранее свидетель рассказал о том, что обвиняемый в тот вечер употреблял спиртные напитки. Смертельное ДТП произошло в августе прошлого года. Васильев на угнанной машине устроил аварию на улице Малышева, при этом погибли два человека.