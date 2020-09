Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге попросился домой

Владимир Васильев, который в августе 2019 года устроил смертельное ДТП на улице Малышева, в очередной раз просится домой, сообщает Е1.

Адвокаты Васильева подали апелляцию, в которой просят освободить его из СИЗО и назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Причиной для подачи апелляции стало то, что Васильев начал выплачивать деньги потерпевшим, на данный момент выплачено по 300 тысяч рублей семьям двух погибших. Кроме того, ни от кого не поступало заявлений об угрозах жизни или здоровья. Напомним, ранее свидетель рассказал о том, что обвиняемый в тот вечер употреблял спиртные напитки. Смертельное ДТП произошло в августе прошлого года. Васильев на угнанной машине устроил аварию на улице Малышева, при этом погибли два человека. Друг обвиняемого в ДТП на Малышева рассказал об угоне Kia и употреблении коньяка

