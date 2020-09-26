Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге попросился домой

Причиной для подачи апелляции стало то, что Васильев начал выплачивать деньги потерпевшим, на данный момент выплачено по 300 тысяч рублей семьям двух погибших. Кроме того, ни от кого не поступало заявлений об угрозах жизни или здоровья.