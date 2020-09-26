Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге попросился домой

Обвиняемый в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге попросился домой

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Владимир Васильев, который в августе 2019 года устроил смертельное ДТП на улице Малышева, в очередной раз просится домой, сообщает Е1.

Адвокаты Васильева подали апелляцию, в которой просят освободить его из СИЗО и назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

Причиной для подачи апелляции стало то, что Васильев начал выплачивать деньги потерпевшим, на данный момент выплачено по 300 тысяч рублей семьям двух погибших. Кроме того, ни от кого не поступало заявлений об угрозах жизни или здоровья.

Напомним, ранее свидетель рассказал о том, что обвиняемый в тот вечер употреблял спиртные напитки. Смертельное ДТП произошло в августе прошлого года. Васильев на угнанной машине устроил аварию на улице Малышева, при этом погибли два человека.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
дтпМалышевадомашний арестЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы