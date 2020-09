На закрытие мотосезона байкеры со всей области собрались в Екатеринбурге. Колонна из сотен мотоциклов проехалась по улицам города, пишет E1.

Очевидица рассказала, что колонна ехала около шести минут. Video: YouTube-канал "Истории из России" После пробега участники планируют общий сбор в концертном зале «Свобода». Там состоится прощальное развлекательное мероприятие. Напомним, летом в столице Урала по почте прислали необычный груз из Владивостока. Байкеры заказали мотоциклы в количестве пяти штук. Один из получателей на месте распечатал груз и уехал на нём. Забрали и поехали: екатеринбургские байкеры заказали пять мотоциклов по почте

