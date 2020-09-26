TagilСity.ru поднялось на 2 строчки в рейтинге цитируемых СМИ в Свердловской области

TagilСity.ru поднялось на 2 строчки в рейтинге цитируемых СМИ в Свердловской области

Сегодня, 10:44ОбществоPhoto: TagilCity.ru
По итогам первого квартала индекс цитируемости агентства составил 35,7 баллов, а по статистике второго квартала он достиг отметки 55,01 балла. Данные опубликованы на сайте «Медиалогия».

На первом месте оказалось информагентство URA.RU. По данным ресурса, индекс его цитируемости составил более 1 400 баллов.

Второе место занимает портал Znak.com. Он смог набрать чуть более 800 баллов.

Замыкает таблицу лидеров интернет-портал Е1.ru c 212 баллами.

TagilСity.ru по итогам занимает шестую строчку. Индекс цитируемости агентства составил более 55 баллов.

Photo:скриншот сайта «Медиалогия»

Помимо TagilCity.ru в топ-25 вошло тагильское АН «Между строк». По итогам рейтинга оно опустилось на две строки и занимает 11 место. Его индекс составил 23,45 балла.

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