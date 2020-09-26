TagilСity.ru поднялось на 2 строчки в рейтинге цитируемых СМИ в Свердловской области

На первом месте оказалось информагентство URA.RU. По данным ресурса, индекс его цитируемости составил более 1 400 баллов.
Второе место занимает портал Znak.com. Он смог набрать чуть более 800 баллов.
Замыкает таблицу лидеров интернет-портал Е1.ru c 212 баллами.
TagilСity.ru по итогам занимает шестую строчку. Индекс цитируемости агентства составил более 55 баллов.
Помимо TagilCity.ru в топ-25 вошло тагильское АН «Между строк». По итогам рейтинга оно опустилось на две строки и занимает 11 место. Его индекс составил 23,45 балла.