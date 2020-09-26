Танк Якубовичу и нарушения НТМК. Итоги дня в Свердловской области

Танк Якубовичу и нарушения НТМК. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 26 сентября.

Росприроднадзор выявил нарушения со стороны Нижнетагильского металлургического комбината. Проверка проходила с 18 августа по 14 сентября. Выявлено несоблюдение норм в сфере предоставления отчетности о выбросах за год. НТМК неверно предоставил данные за 2018 и 2019 год по отходам, и за 2019 год по атмосферным выбросам. Вторая группа нарушений выявлена в организации сброса отходов. Ведомство выявило несоблюдение требований при сбросе веществ в ряд нижнетагильских рек.

Тлеющую на Уралмаше свалку собирается ликвидировать администрация Екатеринбурга. Свалка имеет высоту девятиэтажного дома и периодически тлеет. В конце 2019 года дым был такой сильный, что жителям рекомендовали не выходить из домов. Ликвидация произойдет по решения суда по иску от прокуратуры. Власти переоформят участок по виду деятельности. После оформления бумаг на участок запретят ввоз отходов, можно будет вывозить только снег.

Житель Нижнего Тагила принял участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Эфир прошел 25 сентября. Тагильчанин подарил Леониду Якубовичу модель танка Т-14 «Армата» и спел песню о символе УВЗ.

В Екатеринбурге возле дома №3в на улице Старых Большевиков погибла женщина. Очевидцы утверждают, что она выпала из окна. Погибшая являлась матерью двоих детей. В происшествии разбирается Следственный комитет.

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