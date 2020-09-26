Танк Якубовичу и нарушения НТМК. Итоги дня в Свердловской области

Росприроднадзор выявил нарушения со стороны Нижнетагильского металлургического комбината. Проверка проходила с 18 августа по 14 сентября. Выявлено несоблюдение норм в сфере предоставления отчетности о выбросах за год. НТМК неверно предоставил данные за 2018 и 2019 год по отходам, и за 2019 год по атмосферным выбросам. Вторая группа нарушений выявлена в организации сброса отходов. Ведомство выявило несоблюдение требований при сбросе веществ в ряд нижнетагильских рек.