В Екатеринбурге один из старейших фитнес-клубов находится на грани закрытия

В Екатеринбурге один из старейших фитнес-клубов находится на грани закрытия

Сегодня, 07:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
«Сити-фитнес», один из самых известных фитнес-клубов Екатеринбурга, может закрыться из-за конфликта директора с арендодателем, сообщает URA.RU.

Арендодатель — бизнесмен Михаил Гаранин — отказался предоставлять рассрочку на оплату помещения в период пандемии коронавируса. Бизнесмен думает расторгнуть договор и подать на клуб в суд из-за миллионных долгов. Также бизнесмен подтвердил, что несет убытки и с 1 апреля на текущий момент от владельца клуба не поступило «ни копейки» за аренду. Пусть Гаранин смягчил условия и уменьшил сумму долга на четыре миллиона рублей, администрация клуба перестала платить и по старому, и по текущему долгу.

Причина неплатежей арендатора — не в пандемии, а в недобросовестности директора «Сити-Фитнес»,подытожил он.

Несмотря на то, что директор клуба не согласна с таким порядком вещей и просит время, чтобы «встать на ноги», арендодатель готов продолжить сотрудничество лишь в случаи компенсации долгов за 2018 и 2019 года.

Напомним, в Свердловской области из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, закрылся каждый десятый фитнес-клуб.

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