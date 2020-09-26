В Екатеринбурге один из старейших фитнес-клубов находится на грани закрытия

Арендодатель — бизнесмен Михаил Гаранин — отказался предоставлять рассрочку на оплату помещения в период пандемии коронавируса. Бизнесмен думает расторгнуть договор и подать на клуб в суд из-за миллионных долгов. Также бизнесмен подтвердил, что несет убытки и с 1 апреля на текущий момент от владельца клуба не поступило «ни копейки» за аренду. Пусть Гаранин смягчил условия и уменьшил сумму долга на четыре миллиона рублей, администрация клуба перестала платить и по старому, и по текущему долгу.