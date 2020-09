Волонтеры займутся восстановлением лесов под Нижним Тагилом

В эти выходные пройдут две большие посадки деревьев в Нижнем Тагиле и селе Покровском. Об этом рассказали TagilCity.ru представители движения «Делай!» в Свердловской области.

Высаживать будут шесть тысяч сеянцев сосны, изначально планировалось посадить восемь тысяч деревьев. Все они будут высажены в одном месте. Посадка будет проходить в рамках Всероссийского лесовосстановительного проекта «Посади лес». Мероприятие организовано местным отделением Всероссийского общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!». Посадочный материал закупался у Сарафановского питомника. Сосны будут высажены в лесах под Нижним Тагилом. За полтора года существования проекта организация уже посадила 66 тысяч деревьев в Свердловской области, под Нижний Тагил едут уже в третий раз. Прошлой осенью также были высажены сосны с проектом «Посади лес», а весной 2020 года прошла посадка совместно с Русским климатическим фондом. Напомним, в начале сентября в Пионерском сквере Нижнего Тагила десятиклассники высадили кусты сирени.

