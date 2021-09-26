Путин подчеркнул лидерство "Единой России" по итогам выборов

Глава государства Владимир Путин поздравил “Единую Россию” с лидерством на прошедших выборах в Госдуму. По словам российского президента, выборы состоялись открыто, строго соответствовали законодательству, а явка была высокой.

Владимир Путин также обратил внимание на возросшую роль Государственной думы в связи с обновленной Конституцией, сообщает nashgorod.ru. По его словам, значительно возросла ответственность депутатского корпуса. “В первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, неважно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять”, — отметил Путин. Российский лидер напомнил, что в рамках избирательной кампании партии и каждый кандидат ведут активный диалог с населением. В течение всего периода депутатских полномочий такой максимально интенсивный и публичный стиль работы должен стать нормой. Как заявил Владимир Путин, депутатам предстоит напряженная работа, у него с ними много общих вызовов и задач: требуется свести к минимуму уровень бедности в России, усовершенствовать условия жизни, развития, обучения, повысить уровень и доступность образования, качество здравоохранения, продолжить вносить изменения в структуру экономики и увеличить темпы ее роста. Российский лидер выразил уверенность в том, что как опытные партии, так и новые политические силы поймут ответственность и приложат все усилия к тому, чтобы оправдать высокое доверие граждан. В первую очередь, председатель “Единой России” Дмитрий Медведев выразил Владимиру Путину и россиянам благодарность за поддержку. Он отметил, что позиция президента позволила укрепить доверие избирателей к “Единой России”. Кроме того, он признал и роль своих коллег, активистов и волонтеров. По словам Медведева, основным ориентиром в будущей работе станет реализация предложений народной программы “Единой России”. Некоторые инициативы уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Медведев рассчитывает, что новый созыв начнет работать именно с них. Депутатам “Единой России” нужно работать еще ответственнее, добросовестнее и слаженнее, сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к Владимиру Путину. По данным сайта ER.ru, “Единая Россия” по результатам выборов сохранила конституционное большинство в нижней парламентской палате. В Госдуму прошли 324 кандидата от партии, из них 126 кандидатов - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам. Выборы в Госдуму проводились с 17 по 19 сентября. Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил, что депутаты от партии уже приступили к выполнению народной программы. «Благодаря тому, что программа была написана совместно с гражданами, есть понимание, что в первую очередь волнует жителей конкретных населенных пунктов. Сейчас стартовал бюджетный процесс, и депутаты «Единой России» принимают в нем активнейшее участие, защищая муниципальные проекты для получения областного финансирования», - рассказал он. Виктор Шептий отметил, что регион также добился федеральной помощи на стратегические инфраструктурные проекты. Почти 12 миллиардов рублей получил регион на строительство десяти объектов, среди которых губернаторский лицей на 1200 мест в Солнечном, трамвайная ветка по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой, а также завершение реконструкции улицы Лучистой. Уже осенью стартует строительство жилья в микрорайоне Новокольцовский. Инфраструктурный кредит позволит также начать строительство улично-дорожной сети нового микрорайона – улицы Новокольцовской и Александровского бульвара. В районе Академический планируется построить взрослую поликлинику и улицу Хрустальногорскую.

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