Глава Челябинска пригрозил горожанам, отказавшимся от переписи, занесением в черные списки
26 октября 2010, 08:38ОбществоОльга
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В понедельник стало известно, что глава Челябинска Сергей Давыдов пригрозил горожанам занесением в черные списки, если они откажутся от участия в переписи.
«С учетом их отношения к государственному делу городская власть будеттак же относиться и к ним. Мы точно так же будем относиться к ихпросьбам, как они относятся к просьбам власти, – цитирует Давыдова«Взгляд».
Участие в переписи в России пока остается добровольным. Однако Росстатнеоднократно предлагал ввести штраф за отказ переписываться.
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