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Глава Челябинска пригрозил горожанам, отказавшимся от переписи, занесением в черные списки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Челябинска пригрозил горожанам, отказавшимся от переписи, занесением в черные списки

26 октября 2010, 08:38ОбществоОльга
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