Глава Минздрава: число наркоманов снижается
В России наметилась тенденция к снижению наркомании, заявила в понедельник на заседании президиума правительства глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
Снижение, по ее словам, пока незначительное, но, «в общем, это говорит отом, что определенные усилия, которые предпринимаются на федеральномуровне и уровне регионов, дали хоть какой-то сдвиг чуть-чуть вположительную сторону», цитирует «Взгляд» министра.
По ее мнению, основная задача сейчас – это уделить особое вниманиемедико-социальной реабилитации. Голикова сообщила, что именно на этомбудет сделан упор в следующем году, для чего субъектам РФ будут выделенысубсидии.
Министр отметила, что людей, которые употребляют наркотики, но еще неболеют, в России – около 198 тысяч человек, тех, кто употребляютнаркотики и уже болеют, – 358 тысяч человек.
Между тем глава Роснаркоконтроля Виктор Иванов, комментируя на дняхприговор Егору Бычкову, заявил, что учреждения, подобные тагильскомуфонду «Город без наркотиков», возникли как стихийная реакция общества нарост наркомании в России. «Доминирующий фактор формирования такойситуации в нашей стране то, что страна буквально завалена афганскимгероином», – сказал Иванов.