Глава Минздрава: число наркоманов снижается

Снижение, по ее словам, пока незначительное, но, «в общем, это говорит отом, что определенные усилия, которые предпринимаются на федеральномуровне и уровне регионов, дали хоть какой-то сдвиг чуть-чуть вположительную сторону», цитирует «Взгляд» министра.

По ее мнению, основная задача сейчас – это уделить особое вниманиемедико-социальной реабилитации. Голикова сообщила, что именно на этомбудет сделан упор в следующем году, для чего субъектам РФ будут выделенысубсидии.

Министр отметила, что людей, которые употребляют наркотики, но еще неболеют, в России – около 198 тысяч человек, тех, кто употребляютнаркотики и уже болеют, – 358 тысяч человек.