Группы малолетних угонщиков безнаказанно угоняют машины

Так, 26 октября в 4 утра нарядом ДПС у дома №28 на ул. М.Горькогозадержана автомашина ВАЗ-2106 с признаками угона (разбито стекло, сломанзамок зажигания). Управлял автомашиной 16-летний подросток. В салонетакже находились еще двое подростков.Малолетние угонщики доставлены в Ленинский РОВД.Проводится проверка.

Подростов толкает на преступление чувство безнаказанности, так как до 14лет за совершенный угон им ничего не грозит, считает начальник отделапропаганды ГИБДД Сергей Бернгард.

Не все малолетние угонщики воспитываются в неблагополучных семьях,отмечает представитель ГИБДД. Подростки угоняют машины для забавы:катаются, пока не закончится бензин, потом бросают. Однако не всемводителям их машины были возвращены в сохранности: часть угнанных машинразукомплектована и приведена в неисправное состояние.

Угоняют часто классические модели с 1-ой по 7-ую. Этот ряд моделейнаиболее уязвим к угонам, так как машины легко можно открыть. ГИБДДнапоминает, что владелец транспортного средства должен сам позаботиться осохранности своего транспортного средства.

На автомобиле должны быть установлены сигнализация и дополнительныеблокирующие устройства на педали, коробку скоростей. Постановка автомобиля наохраняемые автостоянки на 85-90% обезопасит его отугона, считает Сергей Бернгард.