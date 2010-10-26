Губернатор Мишарин встретится с блогерами

Диалог обещают сделать откровенным, а в гости пригласить не тольколояльных и бесконфликтных авторов – ждут настоящих лидеров общественногомнения, которые смогут задать главе региона острые вопросы и обсудитьнаболевшие темы.

Кроме того, блогерам предложат стать членами журналистского пула и ездить сгубернатором в рабочие поездки.Как рассказал «URA.Ru» заместитель руководителя администрациигубернатора Вадим Дубичев, сейчас определяется круг приглашаемых иперечень основных тем для обсуждения.

О своем намерении встретиться с представителями блогосферы губернаторзаявлял еще в сентябре в своем «Живом журнале». «Готов встретиться стеми блоггерами, чьи предложения будут наиболее интересными исодержательными. Нет никаких препятствий для обсуждения и последующейработы. Я к этому готов. А вы?» - написал тогда Мишарин.