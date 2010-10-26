Итоги всероссийской переписи подведут в конце 2012 года
26 октября 2010, 08:13ОбществоОльга
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25 октября завершился основной этап Всероссийской переписи населения. Но до середины декабря 2010 года перепись будет продолжаться в труднодоступных районах.
Как сообщил глава Росстата Александр Суринов, массовых отказов отучастия в переписи не было. Предварительные итоги всероссийской переписи2010 года должны быть подведены в апреле 2011 года, а окончательные - вконце 2012 года. К 2013 году Росстат опубликует на своемофициальном сайте полную информацию о результатах переписи.
Общие затраты федерального бюджета на проведение переписи в течениешести лет составят 17 млрд рублей (на подготовку, проведение иподведение итогов), из них примерно 10 млрд рублей в 2010 году (восновном - на оплату работы 400 тыс. переписчиков).
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