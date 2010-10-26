Итоги всероссийской переписи подведут в конце 2012 года

Как сообщил глава Росстата Александр Суринов, массовых отказов отучастия в переписи не было. Предварительные итоги всероссийской переписи2010 года должны быть подведены в апреле 2011 года, а окончательные - вконце 2012 года. К 2013 году Росстат опубликует на своемофициальном сайте полную информацию о результатах переписи.