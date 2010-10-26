Лишь 7 процентов стройкомпаний положительно оценили ситуацию в отрасли
26 октября 2010, 17:01ОбществоАнка
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В третьем квартале 2010 года только семь процентов руководителей работающих в России строительных организаций оценивали ситуацию в стройотрасли как благоприятную для ведения бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты исследования деловой активности в этой сфере, проведенного Росстатом. Руководители 72 процентов строительных компаний оценили экономическую ситуацию в строительстве как удовлетворительную, 21 процент - как неудовлетворительную. В дальнейшем почти 80% застройщиков изменения ситуации не ожидают. По мнению стройорганизаций, основными факторами, сдерживающими их деятельность, являются высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков, конкуренция со стороны других фирм и недостаток заказов, пишет АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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