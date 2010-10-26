Лишь 7 процентов стройкомпаний положительно оценили ситуацию в отрасли

Об этом свидетельствуют результаты исследования деловой активности в этой сфере, проведенного Росстатом. Руководители 72 процентов строительных компаний оценили экономическую ситуацию в строительстве как удовлетворительную, 21 процент - как неудовлетворительную. В дальнейшем почти 80% застройщиков изменения ситуации не ожидают. По мнению стройорганизаций, основными факторами, сдерживающими их деятельность, являются высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков, конкуренция со стороны других фирм и недостаток заказов, пишет АПИ.