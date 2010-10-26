Митинг памяти жертв теракта в театральном центре на Дубровке пройдет сегодня в Москве

22 октября 2002 назад театральный центр был захвачен террористами.Произошло это во время представления мюзикла «Норд-Ост». В заленаходилось более 900 человек, все они оказались в заложниках. Террористыудерживали их в течение четырех дней. Развязка наступила 26 октября.Силовики провели штурм здания. Все террористы были убиты.

Однако в результате штурма погибло 130 заложников, в том числе 10 детей.Родственники погибших так и не смогли добиться от государства выплаткомпенсаций или даже официальных извинений. Многочисленные иски,поданные в суды, удовлетворены не были.