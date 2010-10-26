Митинг памяти жертв теракта в театральном центре на Дубровке пройдет сегодня в Москве
26 октября 2010, 07:49ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Участники мероприятия вспомнят людей, погибших во время трагических событий 2002 года. Двухчасовой траурный митинг пройдет прямо перед зданием театрального центра на Дубровке. Участники акции также возложат цветы в память о жертва теракта.
22 октября 2002 назад театральный центр был захвачен террористами.Произошло это во время представления мюзикла «Норд-Ост». В заленаходилось более 900 человек, все они оказались в заложниках. Террористыудерживали их в течение четырех дней. Развязка наступила 26 октября.Силовики провели штурм здания. Все террористы были убиты.
Однако в результате штурма погибло 130 заложников, в том числе 10 детей.Родственники погибших так и не смогли добиться от государства выплаткомпенсаций или даже официальных извинений. Многочисленные иски,поданные в суды, удовлетворены не были.
Согласно опросу «Левада-центра» более половины россиян до сих порсчитают, что власти страны так и не сказали всю правду о том, чтопроизошло в театральном центре на Дубровке.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей