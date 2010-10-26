Нижнетагильские школьники считают, что у учителей математики – золотые сердца

В 33-х школах Нижнего Тагила ученики выбирали своих любимых педагогов, чтобы присудить им звание «Учитель - золотое сердце». В рядах обладателей золотого сердца оказались только женщины. Среди них – два руководителя школьных музеев, две учительницы начальных классов и два завуча. В половине школ самыми любимыми оказались учителя математики. Золотые сердца, по мнению школьников, также у учителей иностранного языка и биологии. Присуждать победившим педагогам звание «Учитель – золотое сердце» будут на торжественном празднике, который организует Федерация детских и юношеских объединений. Он пройдёт 28 октября в 15 часов в ГДТЮ.