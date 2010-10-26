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Нижнетагильские школьники считают, что у учителей математики – золотые сердца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские школьники считают, что у учителей математики – золотые сердца

26 октября 2010, 17:30ОбществоАнка
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