Около 50% женщин не удовлетворены своей интимной жизнью

Женщинам все равно на это наплевать. От 30% до 50% женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью, отмечают американские специалисты, в исследовании которых принимали участие более 31 тысячи женщин. Но при этом обеспокоенность этим фактом выражает лишь каждая десятая представительница слабого пола. В первую очередь, как выяснилось, большинство представительниц прекрасного пола просто не замечают своих трудностей. Им не нужна интимная близость в том понимании, в котором его жаждут мужчины, отмечают специалисты.