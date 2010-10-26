Около 50% женщин не удовлетворены своей интимной жизнью
26 октября 2010, 16:30ОбществоАнка
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Сильный пол может сколько угодно переживать о своих постельных неудачах.
Женщинам все равно на это наплевать. От 30% до 50% женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью, отмечают американские специалисты, в исследовании которых принимали участие более 31 тысячи женщин. Но при этом обеспокоенность этим фактом выражает лишь каждая десятая представительница слабого пола. В первую очередь, как выяснилось, большинство представительниц прекрасного пола просто не замечают своих трудностей. Им не нужна интимная близость в том понимании, в котором его жаждут мужчины, отмечают специалисты.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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