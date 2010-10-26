РЖД запускает электронную регистрацию на все поезда

Как пишет «Город ФМ», эксплуатация электронной регистрации началась в июне 2009 года. Она позволяет пассажиру осуществить посадку в поезд, не оформляя бумажного проездного документа. Для посадки гражданину нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.