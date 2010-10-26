РЖД запускает электронную регистрацию на все поезда
26 октября 2010, 17:09ОбществоАнка
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Электронную регистрацию на все поезда дальнего следования открывает компания "Российские железные дороги" с 1 ноября этого года.
Как пишет «Город ФМ», эксплуатация электронной регистрации началась в июне 2009 года. Она позволяет пассажиру осуществить посадку в поезд, не оформляя бумажного проездного документа. Для посадки гражданину нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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