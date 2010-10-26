С 31 октября Свердловская железная дорога переходит на зимний режим работы

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, часть поездов исчезнут из расписания, у части изменится время и схема движения. Это связано с переходом магистрали на зимний график 2010-2011 годов и сезонным снижением пассажиропотока. С 31 октября 2010 года будет отменено дневное курсирование электрички «Нижний Тагил – Кушва». При этом в связи с реконструкцией Южного въезда, до 1 декабря сохраняется ежедневное курсирование поезда «Нижний Тагил—Быньговский».