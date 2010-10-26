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С декабря на новую систему оплаты труда перейдут 270 тысяч свердловчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С декабря на новую систему оплаты труда перейдут 270 тысяч свердловчан

26 октября 2010, 17:05ОбществоАнка
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