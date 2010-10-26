С декабря на новую систему оплаты труда перейдут 270 тысяч свердловчан

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин провел заседание президиума правительства, посвященное переходу бюджетных организаций региона на новую систему оплаты труда, в ходе которого глава региона призвал областной кабинет министров предельно внимательно отнестись к осуществляемой реформе. Напомним, прежняя система оплаты труда, основанная на Единой тарифной сетке, действует с 1992 года.

С 1 декабря планируется перевести на новые системы оплаты более 700 государственных бюджетных учреждений, в которых занято свыше 70 тыс. жителей области, и 3,7 тыс. муниципальных, где трудятся более 200 тыс. человек, передаёт УрБК. «Ошибок не должно быть допущено. Я прошу активно подключиться профсоюзы, глав муниципальных образований к мониторингу ситуации по данному вопросу.», — подчеркнул глава региона.