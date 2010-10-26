Ставки налога на имущество физлиц пересмотрят в четверг
26 октября 2010, 17:39ОбществоАнка
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28 октября состоится внеочередное заседание нижнетагильской городской думы.
Депутатам предстоит рассмотреть ставки налога на имущество физических лиц, которые не пересматривались уже 5 лет. В аппарате думы отметили, что ставки, скорее всего, удастся сохранить неизменными, а по некоторым категориям даже снизить. Ещё один пункт в повестке, касающийся налогообложения, - вопрос о земельном налоге. Парламентариям предложат перенести сроки его уплаты на 20-е числа месяца. Раньше деньги приходили в конце месяца, и распределить их не успевали, пояснили в аппарате городской думы. Ещё один вопрос в повестке заседания – увеличение зарплаты чиновникам. Согласно постановлению областной думы, она вырастет на 7%. Деньги на этот рост будут выделены из областного бюджета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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