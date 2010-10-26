У работодателей осталось меньше недели для подачи отчетности по страховым взносам

Для удобства работодателей прием отчетов будет осуществляться также в выходные дни – 30 и 31 октября с 08.00 до 17.00. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пенсионном фонде, со 2 ноября в отношении работодателей, нарушивших сроки представления отчетности, будут применяться штрафные санкции. Напомним, с 1 января 2010 года все российские работодатели вместо единого социального налога в Федеральный бюджет уплачивают страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда РФ, фондов обязательного медицинского и социального страхования. Всего в течение года работодателям необходимо представить четыре отчетности – за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.