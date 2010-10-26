В Уральском федеральном университете будут созданы 10 институтов

Такое решение было принято на заседании ученого совета УрФУ. Они появятся в рамках объединения УрФУ и Уральского государственного университета им. Горького, которое произойдет до конца года. В частности, это Институт информационных и телекоммуникационных систем и технологий, Физико-технологический институт, Высшая школа экономики и менеджмента, Институт гуманитарных наук и искусств и другие.

Как отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, формирование институтов будет проходить в два этапа, после 1 февраля до 1 сентября 2011 года инициативные группы могут доработать программы еще несколько институтов. Одним из главных критериев создания и развития институтов является наличие стратегического партнера, наличие интеграции, как между факультетами, так и между подразделениями УрФУ и УрГУ, а также подтверждение экономической состоятельности текущей деятельности института.