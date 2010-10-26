Валентину Исаеву наградят Орденом Петра Столыпина
26 октября 2010, 17:33ОбществоАнка
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За заслуги в области государственного и муниципального управления наградят Валентину Исаеву.
К награде главу Нижнего Тагила представил экспертный совет Комитета по Общественным наградам и званиям. Вручат орден мэру 30-го октября в Москве.
В приглашении на церемонию вручения награды сказано, «что экспертный совет высоко ценит вклад Валентины Исаевой в развитие отечественной экономики», отметили в пресс-службе администрации города. Церемония награждения состоится в рамкахвсероссийского форума глав городов и районов
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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