Впервые в Нижнем Тагиле пройдет общегородское родительское собрание

На нем будут присутствовать представитель родительских комитетов,специалисты правоохранительных органов, образовательных учреждений,общественных организаций.

Также на встрече планирует присутствовать автор новой методики самообороны дляучеников младшего и среднего школьного возраста Михаил Рулев. Недавноего программа была рекомендована к внедрению в образовательныхучреждениях Свердловской области областной межведомственной комиссии приправительстве области.

На собрании рассмотрят ряд вопросов, в том числе проблемы насилия ижестокого обращения с детьми.Организаторы собрания - Управление образования и некоммерческаяорганизация «Центр семейной терапии и консультирования» при содействиивсероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненнойситуации.

Телефон для справок 46-25-70, +7 950 206 25 70 (Дмитрий АлександровичВинокуров).