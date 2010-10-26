ВУЗ-банк – предпринимателям Нижнего Тагила

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего-Тагила, в торжественной церемонии открытия выставки приняла участие глава города Валентина Исаева, которая отметила сегодня в Нижнем Тагиле действует более 3500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. В данном секторе экономике трудится около 38 тысяч человек, и создание для предпринимательства благоприятных условий – одна из приоритетных задач городских властей.

«Безусловно, от развитости малого и среднего бизнеса зависит стабильное развитие и благосостояние региона. Кредитование бизнеса сейчас растет впечатляющими темпами. ВУЗ-банк стремится сделать кредиты реально доступными для малых предприятий, поэтому мы сокращаем сроки и упрощаем процедуры получения заема и открытия расчетного счета», - комментирует управляющий офиса ВУЗ-банка «Нижнетагильский» Наталья Козлова.