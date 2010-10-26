ВУЗ-банк – предпринимателям Нижнего Тагила
На днях в Нижнем Тагиле состоялась VI специализированная выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу», которая проводилась в рамках «Дней малого и среднего бизнеса-2010». Организаторами мероприятия выступили Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и Администрация города. Активным участником выставки стал ВУЗ-банк.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего-Тагила, в торжественной церемонии открытия выставки приняла участие глава города Валентина Исаева, которая отметила сегодня в Нижнем Тагиле действует более 3500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. В данном секторе экономике трудится около 38 тысяч человек, и создание для предпринимательства благоприятных условий – одна из приоритетных задач городских властей.
«Безусловно, от развитости малого и среднего бизнеса зависит стабильное развитие и благосостояние региона. Кредитование бизнеса сейчас растет впечатляющими темпами. ВУЗ-банк стремится сделать кредиты реально доступными для малых предприятий, поэтому мы сокращаем сроки и упрощаем процедуры получения заема и открытия расчетного счета», - комментирует управляющий офиса ВУЗ-банка «Нижнетагильский» Наталья Козлова.
ВУЗ-банк презентовал на выставкеспециальную программу кредитования, разработанную для малого и среднего бизнеса с учетом специфики заемщиков. ВУЗ-банк предлагает кредиты для малого бизнеса от 30 тысяч до 3 миллионов рублей, причем до 1 миллиона рублей – без залога и за один день.На выставке были представлены товары и услуги 50-ти тагильских предприятий. Специалисты ВУЗ-банка консультировали всех желающих по вопросам кредитования. Заметим, что участники и посетители ярмарки интересовались как продуктами банка для бизнеса, так и кредитными предложениями для физических лиц.