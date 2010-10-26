Выпускникам милицейских вузов придется не менее пяти лет отслужить в органах внутренних дел
26 октября 2010, 16:54ОбществоАнка
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Это предусматривают положения законопроекта «О полиции», сообщил ИТАР-ТАСС заместитель министра внутренних дел России Сергей Герасимов.
«Вполне естественно, что мы заинтересованы в том, чтобы все выпускники наших ведомственных образовательных учреждений пришли на работу в органы внутренних дел, - отметил он. - С этой целью в проект федерального закона "О полиции" заложена норма, предусматривающая, что гражданин, поступающий в образовательное учреждение МВД России, заключает контракт о прохождении службы в полиции не менее 5 лет после окончания этого учебного заведения», - заявил Герасимов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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