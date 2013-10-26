Суд постановил: тагильчанин-сирота всё-таки получит квартиру

После возбуждения исполнительных производств судебный пристав-исполнитель под роспись вручила руководителю министерства постановления, выставила требование об исполнении решений суда, а также предупредила о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда по каждому исполнительному производству» цитирует издание Justmedia в пресс-службе УФССП по Свердловской области.