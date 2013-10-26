Суд постановил: тагильчанин-сирота всё-таки получит квартиру
26 октября 2013, 11:30Общество
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Судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области завершил фактическое исполнение 16 обязательств. Так, министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области предоставит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилье на условиях социального найма. Их поселят в отдельные квартиры, отвечающие санитарным правилам и нормам.
Добавим, помимо тагильчанина, договоры социального найма получили и 15 жителей Екатеринбурга.
После возбуждения исполнительных производств судебный пристав-исполнитель под роспись вручила руководителю министерства постановления, выставила требование об исполнении решений суда, а также предупредила о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда по каждому исполнительному производству» цитирует издание Justmedia в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Уже после подписания приказа министерством, молодыми людьми уже заключены договора социального найма, вручены ключи от квартир – они могут справлять новоселье.
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