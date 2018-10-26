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А если найду? 372 тысячи уйдут на поиск наркотиков у сотрудников метро Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А если найду? 372 тысячи уйдут на поиск наркотиков у сотрудников метро Екатеринбург

Сегодня, 15:44ОбществоФото: pixabay.com
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