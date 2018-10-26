А если найду? 372 тысячи уйдут на поиск наркотиков у сотрудников метро Екатеринбург
Сегодня, 15:44ОбществоФото: pixabay.com
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Специалисты проверят 250 человек на факт употребления наркотических веществ. В случае установления данного факта сотрудника ждет увольнение.
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В результате химико-токсикологического исследования специалисты должны проверить 250 человек. Для проведения исследований каждый из сотрудников должен будет сдать мочу. Те, у кого будет выявлено употребление опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов, синтетических катинонов, кокаина и метадона, в тот же день должны быть отстранены.
В документах аукциона указано, что на проверку выделено 372 тыс. рублей. Проверка будет проходить в течение следующего 2019 года, пишет РИА «Новый день».
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