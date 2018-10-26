А если найду? 372 тысячи уйдут на поиск наркотиков у сотрудников метро Екатеринбург

В результате химико-токсикологического исследования специалисты должны проверить 250 человек. Для проведения исследований каждый из сотрудников должен будет сдать мочу. Те, у кого будет выявлено употребление опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов, синтетических катинонов, кокаина и метадона, в тот же день должны быть отстранены.