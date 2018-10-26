Экс-глава Среднеуральска - Борис Тарасов заплатит более 61,7 млн за взяточничество
Сегодня, 17:09ОбществоФото: pixabay.com
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Экс-мэр Среднеуральска выплатит причиненный ущерб в 61,7 млн рублей за незаконную продажу земель.
Сюжеты: Пригород
Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Ранее установлено, что в 2012 и в 2013 годах бывший чиновник незаконно передал муниципальную землю партнерству «Коптяки 12» для дачного строительства, используя свои должностные полномочия.
Своими действиями Тарасов причинил ущерб городу - свыше 49,3 млн руб., а ущерб Свердловской области составил более 12,3 млн. руб.
В 2017 году экс-глава Среднеуральска был осужден за свои действия, его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и даче взятки должностному лицу, пишет «Накануне.ru».
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