Экс-глава Среднеуральска - Борис Тарасов заплатит более 61,7 млн за взяточничество

Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Ранее установлено, что в 2012 и в 2013 годах бывший чиновник незаконно передал муниципальную землю партнерству «Коптяки 12» для дачного строительства, используя свои должностные полномочия.

В 2017 году экс-глава Среднеуральска был осужден за свои действия, его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и даче взятки должностному лицу, пишет «Накануне.ru».