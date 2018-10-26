Ночи суперскидок в НОРДе! Экономьте, пока другие спят!

Только с 26 по 27 октября 20:00 в Нижнем Тагиле пройдут Ночи суперскидок до 50% на технику и электронику.

Например, на время акции стоимость стиральной машины Beko RKB 68801YA загрузкой до 6-ти килограмм снижена на 5000 рублей. Приходите в НОРД и забирайте её за 11 990 рублей.

Так же вы можете приобрести LED-телевизор Philips 39 PHT 4003 диагональю 99 см по специальной цене 15 990 рублей.

Отличной помощницей на кухне станет мясорубка Scarlett SC MG 45 M 12 мощностью 1900 Вт. всего за 2 390 рублей!

Эти и другие модели бытовой техники и электроники ждут вас в магазине НОРД с 26 по 27 октября в течение нескольких часов. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам.

Весь октябрь в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазинах.

Если Вам удобнее покупать технику не выходя из дома, мы предлагаем Вам специальные цены в интернет-магазине NORD24.ru – это более 30 тысяч товаров, гарантия качества, удобный способ доставки, регулярные акции и скидки для покупателей.

Кроме того, в период проведения акции посетители могут получить дисконтную карту в подарок. Просто заполните анкету, используйте карту и начинайте экономить уже с первой покупки!

Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8-800-700-3380

Магазин бытовой техники и электроники «НОРД»

г. Нижний Тагил,

ул. Пархоменко, 41

ул. Металлургов, 20