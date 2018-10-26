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Опыт Нижнего Тагила по реализации проекта «Светлый город» будет представлен в Сочи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Light window lantern reflection vehicle blue 951607 pxhere.com

Опыт Нижнего Тагила по реализации проекта «Светлый город» будет представлен в Сочи

Сегодня, 19:44ОбществоФото: pxhere.com
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