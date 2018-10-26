Опыт Нижнего Тагила по реализации проекта «Светлый город» будет представлен в Сочи
Сегодня, 19:44ОбществоФото: pxhere.com
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Опыт Нижнего Тагила будет представлен на форуме «Взгляд в цифровое будущее». Форум пройдет в Сочи, где холдинг «Швабе» продемонстрирует наработки, успешно применяемые в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Видео: «Тагил-ТВ»
В рамках проекта «Умный город» участники форума смогут познакомиться с умными светильниками и комплексом пешеходной навигации. Такую стелу с функциями экстренной связи с полицией, вызовом такси и бесплатной раздачей вай-фай установили в центре города в августе, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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