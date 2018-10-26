Опыт Нижнего Тагила по реализации проекта «Светлый город» будет представлен в Сочи

В рамках проекта «Умный город» участники форума смогут познакомиться с умными светильниками и комплексом пешеходной навигации. Такую стелу с функциями экстренной связи с полицией, вызовом такси и бесплатной раздачей вай-фай установили в центре города в августе, сообщает ТК «Тагил-ТВ».