Реестр контейнерных площадок под ТКО может появиться в Горнозаводском округе
Сегодня, 12:46ОбществоФото: pixabay.com
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Появится реестр контейнерных площадок, произойдет продление текущих договоров и будет определен порядок оплаты услуг на оплату ТКО в Горнозаводском округе.
Сюжеты: Пригород
В среду, 24 октября, в Администрации Горнозаводского Управленческого округа прошло межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы о способах перехода на новую систему обращение с ТКО, встреча прошла в формате конференцсвязи.
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На совещании поднимались вопросы о создании реестра контейнерных площадок. Также шла речь о необходимости размещения сведений реестра в сети «Интернет». Специалисты обсудили вопросы о продлении текущих договоров с юридическими лицами, установлении тарифов на услуги и порядок их оплаты.
Было отмечено, что ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ» сможет приступит к выполнению обязательств после 1 января 2019 года, официальном сайте Горноуральского городского округа.
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