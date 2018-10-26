Семь жителей Первоуральска осуждены за проведение незаконных азартных игр в интернете
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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Семеро жителей Первоуральска приговорены к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей за организацию и проведение азартных игр в интернете.
Уголовные дела были возбуждены в отношении семерых жителей Первоуральска за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Подсудимые объединились в несколько групп по два-три человека и независимо друг от друга проводили азартные игры, использовав сеть Интернет.
Граждан, нарушивших закон, правоохранители задержали в разное время, игорное оборудование у них было изъято. Все задержанные нарушители признали вину, сотрудничали со следствием и загладили причиненный своими действиями ущерб. По решению суда рассмотрение уголовных дел в отношении семерых граждан было завершено, нарушителям назначены штрафы, общая сумма которых составляет 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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