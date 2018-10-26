Семь жителей Первоуральска осуждены за проведение незаконных азартных игр в интернете

Подсудимые объединились в несколько групп по два-три человека и независимо друг от друга проводили азартные игры, использовав сеть Интернет.

Граждан, нарушивших закон, правоохранители задержали в разное время, игорное оборудование у них было изъято. Все задержанные нарушители признали вину, сотрудничали со следствием и загладили причиненный своими действиями ущерб. По решению суда рассмотрение уголовных дел в отношении семерых граждан было завершено, нарушителям назначены штрафы, общая сумма которых составляет 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.