Срок заключения для перевозившего наркотик свердловчанина увеличен до 9 лет колонии

После апелляции, поданной прокуратурой, Нижнесергинский районный суд увеличил срок тюремного заключения для наркосбытчика.

В 2017 году подсудимый вместе с сообщником пытались провезти на территорию Свердловской области наркотик, содержащий в составе героин, весом 864,1 гр.

Злоумышленников задержали на трассе «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе Свердловской области. Обвиняемому было предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

В 2018 году обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, вследствие переквалификации статьи на «Незаконную перевозку без цели сбыта».