Срок заключения для перевозившего наркотик свердловчанина увеличен до 9 лет колонии
Нижнесергинский районный суд увеличил срок заключения для наркосбытчика с четырех лет до 9 лет 6 месяцев строгого режима.
После апелляции, поданной прокуратурой, Нижнесергинский районный суд увеличил срок тюремного заключения для наркосбытчика.
В 2017 году подсудимый вместе с сообщником пытались провезти на территорию Свердловской области наркотик, содержащий в составе героин, весом 864,1 гр.
Злоумышленников задержали на трассе «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе Свердловской области. Обвиняемому было предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
В 2018 году обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, вследствие переквалификации статьи на «Незаконную перевозку без цели сбыта».
После апелляции, Свердловский областной суд отменил предыдущее решение и приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.