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Театр «Место» в Екатеринбурге лишился денег после отзыва лицензии у Уралтрансбанка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Театр «Место» в Екатеринбурге лишился денег после отзыва лицензии у Уралтрансбанка

Сегодня, 17:42ОбществоФото: личная страница Театр МЕСТО
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