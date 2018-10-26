Театр «Место» в Екатеринбурге лишился денег после отзыва лицензии у Уралтрансбанка

Театр «Место» в Екатеринбурге, открытие которого запланировано на 1 ноября 2018 года, заявил о том, что лишился грантовых средств проекта от Фонда Михаила Прохорова и Союза театральных деятелей РФ. Все деньги хранились на счете в Уралтрансбанке, который 25 октября лишился лицензии.