Жители Свердловской области смогут узнать о сложностях на трассах по радио

Дорожные службы заключили контракты с теми радиостанциями, чей сигнал ловится на трассах области. Теперь водители, включив радио, смогут узнать о ситуации на дороге.

Информация будет сообщаться в новостных блоках, либо в экстренных выпусках. На каких частотах можно услышать сообщения, указано на специальных дорожных знаках. Кроме того, о потенциальных опасностях водители могут услышать на 15-ом радиоканале УКВ-диапазона, который используют дальнобойщики, пишет E1.ru.