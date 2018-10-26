Жители Свердловской области смогут узнать о сложностях на трассах по радио
Сегодня, 10:17ОбществоФото: pxhere.com
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В Свердловской области с помощью радио водители на трассах смогут узнать дорожную обстановку: об авариях, пробках и ремонте дорог.
Дорожные службы заключили контракты с теми радиостанциями, чей сигнал ловится на трассах области. Теперь водители, включив радио, смогут узнать о ситуации на дороге.
Информация будет сообщаться в новостных блоках, либо в экстренных выпусках. На каких частотах можно услышать сообщения, указано на специальных дорожных знаках. Кроме того, о потенциальных опасностях водители могут услышать на 15-ом радиоканале УКВ-диапазона, который используют дальнобойщики, пишет E1.ru.
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