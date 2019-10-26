ГУ МВД по Свердловской области формирует новый состав Общественного совета

Предложения по кандидатурам от граждан, общественных объединений и организаций будут приниматься до 29 октября. В ближайшее время закачиваются полномочия действующего Общественного совета.

По закону в него не смогут войти лица, не являющиеся гражданами РФ, несовершеннолетние, первые лица государства, недееспособные, а также те кто имеют судимость или фигурируют в рамках уголовного дела в качестве подозреваемого.