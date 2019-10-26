ГУ МВД по Свердловской области формирует новый состав Общественного совета
Сегодня, 12:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловская полиция приступила к формированию нового Общественного совета, сообщает пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.
Предложения по кандидатурам от граждан, общественных объединений и организаций будут приниматься до 29 октября. В ближайшее время закачиваются полномочия действующего Общественного совета.
По закону в него не смогут войти лица, не являющиеся гражданами РФ, несовершеннолетние, первые лица государства, недееспособные, а также те кто имеют судимость или фигурируют в рамках уголовного дела в качестве подозреваемого.
Кроме того, членами Общественного совета не могут стать лица, которые нарушали Кодекс этики членов общественных советов.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей