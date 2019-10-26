В Челябинске учительница 20 лет жила в школьном пристрое

Женщина приехала в Россию из Узбекистана в 1999 году. Она пошла работать в школу, где ей предоставили жилье в пристрое. В распоряжении учительницы находились две комнаты по десять квадратных метров. В жилище есть санузел, но нет ванной комнаты. Ранее с педагогом жила дочь и две внучки. Позднее дочь купила себе жилье, а женщина так и осталась жить при школе.