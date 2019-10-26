В Челябинске учительница 20 лет жила в школьном пристрое
Пожилая учительница из Челябинска 20 лет прожила в пристрое школы в ожидании квартиры, сообщает «Уралинформбюро».
Женщина приехала в Россию из Узбекистана в 1999 году. Она пошла работать в школу, где ей предоставили жилье в пристрое. В распоряжении учительницы находились две комнаты по десять квадратных метров. В жилище есть санузел, но нет ванной комнаты. Ранее с педагогом жила дочь и две внучки. Позднее дочь купила себе жилье, а женщина так и осталась жить при школе.
В учебном заведении женщина проработала 10 лет, а потом вышла на пенсию. Как пишет издание, в очереди на квартиру она 4 500.
После того, как история педагога попала в СМИ, власти Челябинска приняли решение обеспечить педагога квартирой.
Напомним, что в Нижнем Тагиле бездомный шахматист Вячеслав Гуз живет на вокзале. Социальные службы предлагали подобрать для него жилье, однако он отказался от помощи.