Батутный парк «Джунгли» в Нижнем Тагиле заплатил девочке 50 тысяч рублей за травму

Батутный парк «Джунгли» в Нижнем Тагиле заплатил девочке 50 тысяч рублей за травму

Сегодня, 11:25ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле бизнесмен не смог обжаловать решение суда и выплатил 50 тысяч рублей компенсации девочке, получившей травму в батутном парке «Джунгли», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предприниматель попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. После вступления в законную силу требования, предприниматель добровольно выплатил денежные средства в пользу девочки.

Напомним, весной 2019 года семья с дочерью 2007 года рождения воспользовалась услугами батутного парка «Джунгли» в одном из ТЦ в Нижнем Тагиле. Установлено, что время посещения девочка находилась в «паралоновой яме», где на нее сверху прыгнул другой ребенок. В результате удара оказались повреждены четыре зуба и получены ушибы лба и переносицы. Выявлено, что инцидент произошел в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей сотрудниками батутного парка. Прокуратурой был подан иск о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда. Суд Дзержинского района Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с владельца батутного парка 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

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