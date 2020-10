Батутный парк «Джунгли» в Нижнем Тагиле заплатил девочке 50 тысяч рублей за травму

В Нижнем Тагиле бизнесмен не смог обжаловать решение суда и выплатил 50 тысяч рублей компенсации девочке, получившей травму в батутном парке «Джунгли», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предприниматель попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. После вступления в законную силу требования, предприниматель добровольно выплатил денежные средства в пользу девочки. Напомним, весной 2019 года семья с дочерью 2007 года рождения воспользовалась услугами батутного парка «Джунгли» в одном из ТЦ в Нижнем Тагиле. Установлено, что время посещения девочка находилась в «паралоновой яме», где на нее сверху прыгнул другой ребенок. В результате удара оказались повреждены четыре зуба и получены ушибы лба и переносицы. Выявлено, что инцидент произошел в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей сотрудниками батутного парка. Прокуратурой был подан иск о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда. Суд Дзержинского района Нижнего Тагила удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с владельца батутного парка 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей. В Нижнем Тагиле девочка получит компенсацию морального вреда после травмы на батутах

