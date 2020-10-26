Девочка из Екатеринбурга установила мировой рекорд по жиму горящей штанги

Посоветовавшись с братом девочки, который устраивает шоу с огнем, на кожу школьницы нанесли специальный крем и пропитали одежду огнезащитным средством. На лицо надели специальную маску, на пол был постелен металлический лист. Затем девочка приступила к выполнению упражнения и 25 раз выполнила жим подожженной штанги весом 30 килограмм.