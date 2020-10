Эксперт отметил глубокую подготовку Омска и Белгорода в игре «Дебатла»

Замначальника департамента информационной политики Минобрнауки РФ Ислам Албаков прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи четвертой игры ¼ финала проекта «Дебатл».

Тема дискуссии была обозначена как «Общественный и альтернативный транспорт или личный автомобиль — на что нужно делать упор в развитии городов?». Омичам выпало защищать позицию, что автомобиль незаменим в российском климате. Белгородцы отстаивали точку зрения, что в мире сейчас постепенно проходят автомобильную эпоху и возрождают общественный транспорт. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Впечатления очень приятные, я даже не думал, что дискуссия будет на таком высоком уровне. Участники очень молодые ребята, но глубоко погрузились в вопрос диспута,отметил Ислам Албаков. Эксперт сообщил, что во всех случаях ставил командам близкие к максимуму оценки. Однако некоторые доводы, по его словам, все же имели погрешность. Омск был сильнее в аргументации и полемике, а вот Белгород превосходил в артистизме. Мы должны придерживаться золотой середины, нельзя бросаться из одной крайности в другую. Нам необходимо развивать альтернативный транспорт, но ни в коем случае нельзя забывать и о традиционном машиностроении,так Ислам Албаков обозначил личную позицию по вопросу. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в полуфинале Омск будет состязаться с Тюменью. Во второй паре Казань поборется за выход в финал с Уфой.

