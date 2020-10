Из под ног ушла земля: оползень в Свердловской обрасти попал на видео

В деревне Верхняя Иленка, которая находится в Байкаловском районе Свердловской области, произошел оползень, сообщает Е1.

Местные жители записали происходящее на видео. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что в некоторых местах в почве образовались глубокие ямы, земля провалилась примерно на полтора метра. По словам местных жителей, почва провалилась не сразу, это происходило в течении четырех дней. При этом жилые дома и другие строения не пострадали. О причинах оползня пока ничего не известно. В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали разобраться в том, что произошло, заявлений к ним не поступало. Напомним, весной этого года четыре человека пострадали при горном ударе в шахте под Североуральском. Четыре человека пострадали при горном ударе в шахте под Североуральском

