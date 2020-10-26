«Аэрофлот» отказался назвать самолет в честь Крапивина

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских на своей странице в Facebook, руководство «Аэрофлота» направило ему документ. В нем указано, что с запросом о названии самолетов в правление авиакомпании могут обращаться только руководитель администрации Президента РФ, его заместители, а также члены правительства и полпреды Президента.