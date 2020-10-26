«Аэрофлот» отказался назвать самолет в честь Крапивина

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских на своей странице в Facebook, руководство «Аэрофлота» направило ему документ. В нем указано, что с запросом о названии самолетов в правление авиакомпании могут обращаться только руководитель администрации Президента РФ, его заместители, а также члены правительства и полпреды Президента.
Альшевских отмечает, что директор по коммуникациям Михаил Демин говорит, что против внутреннего распорядка не пойти и попросил отнестись с пониманием.
Чиновничьи принципы плотно засели и в полугосударственной структуре,пишет Альшевских.
Депутат сказал, что он попросит поддержки у Николая Цуканова, который ответственный за УрФО, ответственной за культуру Ольги Любимовой и Евгения Дитриха по профилю «транспорт».
Напомним, в конце сентября депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил назвать самолет именем умершего писателя Владислава Крапивина.