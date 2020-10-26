Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели

Согласно нему, жители старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию, остальные граждане должны соблюдать масочный режим в общественных места. Продлены ограничения для концертных площадок.
Также губернатор рекомендовал продлить осенние каникулы для школьников до 14 дней, а студентам ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с 27 октября перейти на дистант.
Все спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Остальные мероприятия можно посещать при условии, что занято будет не больше половины мест.
Напомним, в Свердловской области, также как и по всей России началась вторая волна коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания.