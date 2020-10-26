Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели

Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели

Сегодня, 17:29ОбществоPhoto: Instagram Евгения Куйвышева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил срок действия коронавирусных ограничений до 9 ноября. Указ опубликован на официальном портале Свердловской области.

Согласно нему, жители старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию, остальные граждане должны соблюдать масочный режим в общественных места. Продлены ограничения для концертных площадок.

Также губернатор рекомендовал продлить осенние каникулы для школьников до 14 дней, а студентам ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с 27 октября перейти на дистант.

Все спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Остальные мероприятия можно посещать при условии, что занято будет не больше половины мест.

Photo: Instagram Евгения Куйвашева

Напомним, в Свердловской области, также как и по всей России началась вторая волна коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано почти 35 тысяч случаев заболевания.

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