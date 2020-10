Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17,9 миллиона за содержание уличного освещения

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на оказание услуг по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории города в 2020–2021 годах.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен по графику включать и выключать освещение, обеспечивать горение светильников, выполнять аварийно-восстановительные работы, вести схемы освещения и вносить в них изменения, содержать, мыть и чистить установки наружного освещения, снимать показания приборов учета, обрезать кроны деревьев, располагающихся рядом с опорами, проводами и светильниками в радиусе менее двух метров. Общее количество обслуживаемых объектов составляет 13 126 штук. Договор с подрядчиком будет действовать до 31 октября 2021 года. Начальная стоимость контракта составляет 17,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 октября. Напомним, в Нижнем Тагиле реализуется проект «Светлый город». По словам мэра Владислава Пинаева, он позволяет снизить число ДТП и уличных преступлений. Согласно контракту, обслуживание и строительство предусмотрено до 2042 года. На данный момент проект уже реализован в поселках Волчевка, Баклушина и Покровское-1, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка и Чауж. Кроме того, ведется монтаж в селах Елизаветинское и Сулем. В поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, деревнях Баронская и Усть-Утка освещение запущено в режиме тестирования. «Светлый город» пришел еще в один поселок под Нижним Тагилом

