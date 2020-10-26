Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17,9 миллиона за содержание уличного освещения

Напомним, в Нижнем Тагиле реализуется проект «Светлый город». По словам мэра Владислава Пинаева, он позволяет снизить число ДТП и уличных преступлений. Согласно контракту, обслуживание и строительство предусмотрено до 2042 года. На данный момент проект уже реализован в поселках Волчевка, Баклушина и Покровское-1, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка и Чауж. Кроме того, ведется монтаж в селах Елизаветинское и Сулем. В поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, деревнях Баронская и Усть-Утка освещение запущено в режиме тестирования.