Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17,9 миллиона за содержание уличного освещения

Мэрия Нижнего Тагила заплатит 17,9 миллиона за содержание уличного освещения

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на оказание услуг по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории города в 2020–2021 годах.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен по графику включать и выключать освещение, обеспечивать горение светильников, выполнять аварийно-восстановительные работы, вести схемы освещения и вносить в них изменения, содержать, мыть и чистить установки наружного освещения, снимать показания приборов учета, обрезать кроны деревьев, располагающихся рядом с опорами, проводами и светильниками в радиусе менее двух метров.

Общее количество обслуживаемых объектов составляет 13 126 штук.

Договор с подрядчиком будет действовать до 31 октября 2021 года.

Начальная стоимость контракта составляет 17,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 октября.

Напомним, в Нижнем Тагиле реализуется проект «Светлый город». По словам мэра Владислава Пинаева, он позволяет снизить число ДТП и уличных преступлений. Согласно контракту, обслуживание и строительство предусмотрено до 2042 года. На данный момент проект уже реализован в поселках Волчевка, Баклушина и Покровское-1, селах Верхняя Ослянка и Серебрянка и Чауж. Кроме того, ведется монтаж в селах Елизаветинское и Сулем. В поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, деревнях Баронская и Усть-Утка освещение запущено в режиме тестирования.

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